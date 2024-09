România va găzdui un contingent american de forțe navale pentru operațiuni speciale

08:50

A IX-a ediție a Reuniunii Teatrelor Naționale Românești are loc la Chișinău în perioada 10-22 septembrie, sub genericul „Conexiuni europene”. Astăzi, 18 septembrie, publicul de la Chișinău va avea ocazia s-o întâlnească pe scriitoarea, ziarista și luptătoarea pentru libertate civică din România, Ana Blandiana, care va avea o conferință publică la Teatrul Național „Mihai Eminescu”. De asemenea, printre evenimentele programului de astăzi se numără un spectacol radiofonic, după opera aceleiași scriitoare, și două spectacole jucate de actori din Suceava și de la Sibiu, transmite Radio Chișinău.