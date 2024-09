În ajun de campania electorală, o reflecție asupra rolului președintelui în societatea din R. Moldova, cu politologul Cristian Preda

17:50

Sute de membri ai grupării armate libaneze Hezbollah, inclusiv luptători și medici, au fost grav răniți marți, când pagerele pe care le folosesc pentru comunicații au explodat, au declarat surse de securitate citate de Reuters și Associated Press. Un oficial Hezbollah, vorbind cu Reuters sub rezerva anonimatului, a declarat că detonarea pagerelor a fost „cea mai mare breșă de securitate” la care grupul a fost supus în aproape un an de război cu Israelul. Alt oficial a spus că „se crede că e un a...