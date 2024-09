Usatîi și Tarlev – înregistrați în calitate de candidați la prezidențiale 

15:30

Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani i-a permis deputatei Marina Tauber – afiliată oligarhului fugar Ilan Șor – să părăsească temporar Republica Moldova pentru a participa la Forumul Femeilor din Eurasia, care se va desfășura 18 și 20 septembrie, la Sankt-Petersburg. Decizia a fost luată în data de 16 septembrie. Avocații Marinei Tauber au depus la Judecătoria […] The post Instanța i-a dat undă verde lui Tauber să părăsească temporar țara. Deputata va participa la un forum în Rusia appeared first on NewsMaker.