Acum îți vinzi mașina fără să ieși din casă

Astăzi, la ora 12:45, pe strada Alexandru cel Bun 133 din regiunea Podiș, Nisporeni, a avut loc un accident rutier între un Dacia Logan și un Mercedes Sprinter. Conform informațiilor furnizate de Inspectoratul de Poliție Nisporeni, în automobile se aflau doar șoferii, care au suferit răni ușoare. Ambele vehicule au...