Nu e timp de pierdut, spune comisarul desemnat al UE pentru apărare şi spaţiu, lituanianul Andris Kubilius

Infotag, 18 septembrie 2024 12:00

Nu e timp de pierdut, spune comisarul desemnat al UE pentru apărare şi spaţiu, lituanianul Andris Kubilius

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