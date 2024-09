video | Muzică, energie și distracție: Chișinău Youth Fest 2024 așteaptă tinerii în Piața Marii Adunări Naționale, pe 22 septembrie

10:50

Banca Națională a Moldovei (BNM) reiterează necesitatea menținerii unui grad înalt de confidențialitate a datelor de pe cardul de plată, care constituie informații personale ce nu trebuie divulgate sub nicio formă, nici măcar reprezentanților instituțiilor bancare. „Angajații Băncii Naționale a Moldovei nu contactează telefonic sau prin alte mijloace nicio persoana …