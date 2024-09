Cum explică SIS excluderea celor 4 persoane din lista cu probe privind asocierea cu Plahotniuc, Andronachi şi Șor

10:10

Natalia Morari, care aspiră la funcția de președinte al Republicii Moldova, ar investi câteva mii de euro pe lună pentru a-și sponsoriza emisiunile pe rețelele de socializare. Întrebată de unde ia bani pentru aceste cheltuieli, Morari a spus că sunt inclusiv banii personali și că anterior și-a vândut apartamentul iar „banii care au mai rămas” […] The post Și-a vândut apartamentul și a cumpărat bitcoini. Natalia Morari a explicat de unde are bani pentru a-și sponsoriza postările appeared first on NewsMaker.