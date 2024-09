Doi tiktokeri din R. Moldova care au publicat videouri de ură după marșul LGBT au fost amendați

10:30

În zilele următoare, poliția va intensifica controalele pe întreg teritoriul țării pentru a preveni încălcarea limitelor de viteză. Această măsură vizează creșterea siguranței rutiere și reducerea accidentelor cauzate de viteză excesivă. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. IGP reamintește șoferilor să: – respecte limita de viteză; – nu efectueze depășiri neasigurate; – semnalizeze fiecare manevră; – …