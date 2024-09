„A fost exact opusul dorinței lui Putin: Moldova nu a cedat”. Mesajele liderilor europeni, reuniți la Chișinău

09:10

Ucraina a propus ajutor Moldovei, Poloniei, României, Slovaciei, Ungariei și Cehiei pentru ca țările să-și lichideze consecințele ploilor abundente. Anunțul a fost făcut de ministrul Afacerilor Externe al Ucrainei Andrei Sibiga. Asistența, a adăugat Sibiga, a fost propusă la ordinul președintelui Ucrainei Vladimir Zelenski. „Ucraina este solidară cu vecinii săi care suferă de inundații devastatoare", […]