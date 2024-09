Zeci de blocuri de la Botanica și Centru vor rămâne fără apă caldă, de mâine: Care sunt adresele vizate

21:50

Miley Cyrus a fost dată în judecată, fiind acuzată că s-a inspirat din melodia „When I Was Your Man” a lui Bruno Mars, fără permisiunea acestuia, relatează The Guardian. Procesul nu a fost intentat de cântăreț, ci de compania Tempo Music Investments, care deține o parte din drepturile melodiei acestuia, scrie digi24.ro.