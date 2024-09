Ucraina // Rusia revendică ocuparea unui oraş în Doneţk

15:20

Salariile cadrelor didactice vor fi majorate începând cu 1 ianuarie 2025. Asigurările au fost date de ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, care totodată a calificat revendicare recentă a sindicatelor de ramură drept una corectă. „Este o revendicare corectă a Sindicatelor pe care am discutat-o împreună cu ei la întâlnirea pe care am avut-o două săptămâni în urmă și ne vom strădui în continuare să asigurăm majorarea salariilor cadrelor didactice. Anul trecut, am avut o majorare cu 15%...