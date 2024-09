Valoarea exporturilor de băuturi alcoolice în Rusia, în scădere

19:30

Noul Renault Master cîștigă titlul de Van of the Year 2025, acordat de juriul „International Van Of The Year” (IVOTY).Designul Aerovan și noua platformă multi-energie fac ca Renault Master să seteze un nou standard pe piață și să fie cel mai eficient vehicul din clasa sa în versiune termică, electrică sau cu hidrogen.Master este cea de-a cincea autoutilitară Renault care cîștigă acest titl