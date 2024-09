FOTO După ce Teatrul Național de Operă și Balet a fost inundat, zeci de clădiri din gestiunea Ministerului Culturii sunt verificate

19:40

Celpan și Liftodi, doi dintre tik-tokerii care au publicat videouri de ură după Marșul Pride din acest an, au fost identificați de poliție și sancționați cu amendă. Unul dintre bărbați a fost sancționat pentru huliganism, altul – pentru incitare la discriminare. Prin aceste două sancțiuni, am creat un precedent în Republica Moldova. Platforma TikTok se […] Articolul TikTokerii Celpan și Liftodi au fost amendați pentru videourile de ură după Marșul LGBT din acest an apare prima dată în CanCan.