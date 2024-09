Exporturile în primele 7 luni ale anului curent au scăzut cu 12% față de anul trecut. Importurile au crescut

13:10

Teatrul de Operă din Chișinău a fost inundat după ce, sub presiunea apei de pe acoperiș, au cedat două țevi. Una din cele două țevi s-a rupt în bucăți. În rezultat, scena teatrului a fost inundată. La fața locului au intervenit serviciile tehnice, care au schimbat țeava ruptă în bucăți și au evacuat apa de […] The post „Sub presiunea apei, au cedat două țevi”. Detalii în cazul Teatrului de Operă și Balet, care nu a rezistat ploii torențiale appeared first on NewsMaker.