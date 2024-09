Ion Ceban: „Politizarea intemperiilor nu ajută cetățenii. Să ne concentrăm pe soluții!”

13:10

Candidata independentă la prezidențiale, jurnalista Natalia Morari, a venit cu o reacție, după ce mai mulți jurnaliști și bloggeri au luat-o peste picior, în urma declarațiilor acesteia în cadrul unui podcast, în care a vorbit despre sursele sale de finanțare și banii pentru publicitate. Aceasta a publicat mai multe poze, care ar demonstra spusele sale în cadrul interviului. „Cu zâmbet urmăresc hora cârcotașilor Maiei Sandu, care într-o manieră sălbatică și pe alocuri chiar demnă de o sectă, toți ca unul au ieșit la atac asupra mea. Nu mă tem de atac, spre deosebire de șefa lor, dar asta e alt subiect. “60 de mii de euro doar pe publicitate”, “Bitcoin”, “bătaie de joc”, “bani furați”, “minciuni” – cam asta sunt tezele celor care se autoporeclesc azi “liberi” și “independenți” și ca o haită au sărit la mine la comandă - nu pentru prima dată, apropo. Și acum haideți, pe puncte, despe cine mai exact minte, manipulează și dezinformează: Când se aruncă cu cifrele de 60 mii de euro pentru pagina Morari.live, atrageți atenția că, cei “liberi” și “independenți” omit, intenționat, o nimica toată – perioada în care au fost cheltuiți acești bani, și anume perioada 4 august 2020 – 13 septembrie 2024 (screenshot al cabinetului de publicitate atașat, perioada “întâmplător” tăiată de cei care au publicat azi). Adică 4 ani de zile, din care 2 ani pagina mea a existat sub denumirea “Politica Nataliei Morari” și era gestionată de echipa de smm al televiziunii pe care am fondat-o. Bitcoin – înțeleg că pentru majoritatea celor care m-au atacat, acest lucru nu se asociază cu un jurnalist. Cum adică un jurnalist poate pricepe în Bitcoin? Poate! Îndeosebi acel jurnalist care vine în campanie cu cel mai ambițios plan de dezvoltare economică pentru țară (să-mi fie iertată lipsa de modestie, dar îi invit inclusiv pe ei să-mi citească programul Moldova Nouă, care în zilele următoare va fi publicat pe site-ul campaniei). Cei care scriu despre finanțarea publicității din Bitcoin, iarăși, intenționat, manipulează și rup din context ceea ce am zis, și anume despre finanțarea din surse proprii în perioada pre-electorală (luna august – suma din screenshot indicată sub disclaimer Natalia Morari). Ce ține de cheltuielile companiei mele în perioada de până la începerea campaniei, acestea sunt cunoscute de toate organele abilitate, finanțate din surse legale și absolut transparent. Spre deosebire de alți politicieni obișnuiți cu minciuna, toate veniturile și bunurile mele, inclusiv Bitcoin, vor fi declarate corespunzător legii. Observ că, pe cei care mă atacă astăzi, nu-i interesau sumele cheltuite în perioada când eu eram “blândă” cu Maia Sandu, cât prin pagina mea, cât și prin televiziunea mea, la fel cum nu-i interesau bugetele enorme cheltuite atunci și acum de către alte televiziuni, ONG-uri și alte proiecte care practic deschis o susțineau și o susțin pe Maia Sandu”, a scris Natalia Morari.Mai mult, Morari spune că sumele cheltuite de ea pentru promovarea sa sunt infime comparativ cu „mașinăria” pe care o deține Maia Sandu. „Cei care astăzi mă atacă pentru sume incomparabil infime comparativ cu toată mașinăria pe care ei o dețin, uită de un lucru – că prin toată multitudinea de voci, pe care le are orchestra lor, se aude o singură voce - cea a Maiei Sandu. Aveți curajul măcar o dată să ieșiți din voia șefei și să invitați prin studiourile voastre și alte voci, mai critice, așa cum zilnic faceți cu oamenii ei și doar ai ei. Prin campania de atac pe care o realizați, doar confirmați că sunteți orchestra Maiei Sandu. Într-o manieră deja obișnuită răspândiți minciuna și dezinformarea. Asta îmi confirmă că doamna Sandu cu disperare apelează la orice instrument, inclusiv cel mai mârșav. Trișați, rupeți din context, amestecați perioadele. Solicit insistent autoritățile responsabile să verifice dezinformarea aruncată în public și să asigure societatea că este o minciună. Verificați, ieșiți public și spuneți că asta este o minciună. În cazul în care nu va fi făcută așa o declarație, va fi încă o confirmare a faptului că instituțiile statului sunt subordonate politic și acționează politic”, se arată în reacția Nataliei Morari, publicată pe rețelele sociale.În context, Natalia Morari a acuzat-o pe Maia Sandu de manipulare, minciună și dezinformare. Dna Sandu, asta e tot ce poate un președinte? Manipulare, minciună, dezinformare? Noi știm că toate minciunile sunt pornite cu “blagoslovirea” Dvs și Dvs știți că noi știm. Încetați șmecheriile și intrați într-o competiție cinstită. Aștept cu nerăbdare dezbaterile noastre publice, așa cum am mai discutat cândva - față în față, în fața oamenilor”, mai spune Morari.Natalia Morari a declarat în cadrul unui interviu că banii pe care îi cheltuie pentru a-și sponsoriza emisiunile pe rețelele sociale sunt banii personali și că anterior și-a vândut apartamentul, iar banii care au mai rămas i-a investit în Bitcoin.