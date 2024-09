Bere Chișinău lansează prima bere la tank din Moldova

09:30

Toată țara este sub cod portocaliu de instabilitate atmosferică. Avertizarea va fi valabilă până în dimineața zilei de 16 septembrie. Sunt prognozate ploi însoțite de descărcări electrice, periodic ploi torențiale și vânt puternic. Totodată, au comunicat reprezentanții Serviciului Hidrometeorologic, riscul de inundații continue crește iar în anumite zone se poate intensifica. Autoritățile capitalei au declarat […]