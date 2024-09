Franța oferă R. Moldova 25 de milioane de euro pentru sectorul energetic

08:40

Ion Basoc și Oleg Crețul, medaliați la para judo, vor încasa premii substanțiale pentru rezultatele obținute. Ion Basoc, medaliat cu argint, va primi 2,6 milioane de lei, iar Oleg Crețul, medaliat cu bronz, va încasa 2 milioane de lei. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. De asemenea, și ceilalți sportivi moldoveni care au participat la Jocurile … The post Republica Moldova va recompensa sportivii paralimpici pentru performanțele de la Jocurile Paralimpice de la Paris 2024 first appeared on ZUGO. Articolul Republica Moldova va recompensa sportivii paralimpici pentru performanțele de la Jocurile Paralimpice de la Paris 2024 apare prima dată în ZUGO.