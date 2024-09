Decizie radicală a companiei americane Meta, care deţine Facebook – Aplicațiile Instagram şi WhatsApp, interzise pentru presa de stat din Rusia

12:20

Serviciul Vamal are un nou director adjunct al Departamentului antifraudă şi conformare, este vorba despre Radu Radu, care a fost prezentat colectivului instituţiei joi, 12 septembrie. Potrivit informaţiilor, actualul director adjunct al Serviciului Vamal a deţinut anterior funcţia de consultant principal în Direcţia juridică a Parlamentului. În declaraţia de avere pentru anul trecut, Radu Radu ... Serviciul Vamal are un nou director adjunct – Este membru al Asociației Obșteşti „Societatea Vânătorilor și Pescarilor din Moldova” The post Serviciul Vamal are un nou director adjunct – Este membru al Asociației Obșteşti „Societatea Vânătorilor și Pescarilor din Moldova” appeared first on Politik.