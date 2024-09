O explozie a cazurilor de COVID-19 este așteptată în decembrie

13:40

Banca Națională a Moldovei participă pentru prima dată la Reuniunea globală a rețelei internaționale pentru finanțare durabilă – Sustainable Banking and Finance Network – organizată în contextul Grupului de lucru pentru finanțe durabile G20 – G20 Sustainable Finance Working Group. Evenimentul de importanță globală se desfășoară în perioada 11-12 septembrie... The post BNM participă în premieră la Summitul G20 appeared first on ALBASAT.