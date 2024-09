Succes pentru „tricolorii” juniori

13:30

Pe 17 septembrie 2024, Republica Moldova va găzdui cea de-a patra ediție a „Moldova Real Estate Forum” (REF), un eveniment dedicat dezvoltării și investițiilor în sectorul imobiliar nelocativ. Ediția din acest an are în prim-plan sectorul nerezidențial și al construcțiilor cu emisii zero. Republica Moldova este antrenată într-un proces accelerat de aderare la UE, iar dezvoltatorii și investitorii din domeniu urmează să se plieze pe noile cerințe dictate de piața comunitară. Despre industria imobiliară din Republica Moldova discutăm la Obiectiv Comun.