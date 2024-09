(VIDEO) Tragedie la Ungheni, cetățenia Moldovei pentru transnistreni falsificatori, IT-ist prins cu cocaină/ Săptămâna 112

16:40

Circulația troleibuzelor și autobuzelor în Chișinău va fi temporar suspendată din cauza precipitațiilor abundente din ultimele ore, a anunțat Regia Transport Electric Chișinău. Măsura este luată pentru a asigura siguranța călătorilor și a personalului. RTEC a anunțat că va furniza informații actualizate imediat ce condițiile meteorologice vor permite reluarea circulației. Precizăm că din cauza ploilor […]