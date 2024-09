Forfotă mare la Palatul Republicii. Delegațiile din străinătate sunt așteptate marți, de la 07:30

09:50

Recenta expunere de către Casa Albă a încercărilor Rusiei de a influența alegerile prezidențiale americane din acest an nu va surprinde pe nimeni dintre cei care au urmărit tacticile de dezinformare din timpul ultimelor alegeri din SUA, scrie The Conversation într-o analiză semnată de de Precious Chatterje-Doody, lector senior în politică și studii internaționale la Open University. În timpul campaniei din 2020, Kremlinul a utilizat mijloacele sale de informare în masă sponsorizate de stat, can...