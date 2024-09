Semnături electronice, de azi la toate oficiile ASP

12:40

️ Mâine, 10 septembrie, stadionul din orașul Nisporeni va găzdui o confruntare importantă între echipele de tineret ale Moldovei și Suediei, în cadrul preliminariilor Campionatului European Under 21 din 2025. Partida va începe la ora 16:00 și reprezintă o ocazie pentru naționala U21 a Moldovei de a-și măsura forțele cu...