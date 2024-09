A ajuns direct după gratii, pentru că a refuzat testul drager: Un șofer de la Edineț, reținut

13:00

Candidata la fotoliul de Președinte al Republicii Moldova, Natalia Morari, susține că banii inclusiv pentru campania electorală îi vin din mai multe surse, inclusiv din „vânzarea de Bitcoin”. „Ca să am posibilitatea să fac publicitate, am vândut Bitcoin. În 2021 mi-am vândut apartamentul, iar în 2022 am investit banii care au mai rămas în Bitcoin, când el costa 16 sau 18 mii de dolari. Apoi a crescut la 70 de mii, am câștigat ceva”, a spus Morari, în cadrul podcastului „Mai întreb o dată”. De cealaltă parte, unele canale susțin că prețul maxim la care a ajuns Bitcoin, anul trecut, a fost de 35 de mii de dolari.