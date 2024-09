Trump, țintă a unei noi posibile tentative de asasinat? Un bărbat înarmat s-a apropiat de terenul său de golf

13:50

O tânără din Chișinău urmează să achite o amendă de 175 de mii de lei pentru trafic de influență, după ce a declarat că poate obține certificate de vaccinare COVID-19 în mod fraudulos. Aceasta susținea că are influență asupra medicilor pentru a facilita obținerea acestor certificate, fără introducerea serului. Pe 8 septembrie 2021, Centrul Național […]