MAE, alertă de călătorie în Austria: Ploi torențiale mai puternice de patru ori decât cele căzute în R. Moldova

Un bărbat originar din Anenii Noi a fost reținut în capitală de ofițerii Centrului pentru Combaterea Traficului de Persoane al INI împreună cu procurorii PCCOCS pentru exploatarea sexuală a două tinere. Potrivit unui comunicat, acesta ar fi convins victimele să presteze servicii sexuale pentru publicarea pe internet, pe platformele Only Fans și Reddit.