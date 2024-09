Zăpadă neobișnuită în Austria în mijlocul lunii septembrie: specialiștii confirmă gravitatea situației

13:50

Urmează a fi desecretizate mai multe manuale ale serviciilor secrete din perioada sovietică, KGB și NKVD. Despre aceasta a anunțat Serviciul de Informații și Securitate, precizând că a transmis alte 34 203 de dosare Agenției Naționale a Arhivelor, transmite IPN. Serviciul de Informații și Securitate menționează că dosarele au fost... The post SIS: Urmează a fi desecretizate mai multe manuale ale serviciilor secrete din perioada sovietică appeared first on ALBASAT.