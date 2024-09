Mai multe plăcuțe de înmatriculare au fost pierdute în timpul ploilor. Proprietarii se pot adresa la INSP pentru a le ridica

11:50

A IX-a ediție a Reuniunii Teatrelor Naționale Românești are loc la Chișinău în perioada 10 - 22 septembrie, sub genericul „Conexiuni europene”. Astăzi, 14 septembrie, publicul de la Chișinău are ocazia să participe la teatru radiofonic, la o lansare de carte, un spectacol de teatru-dans și un spectacol al Teatrului Național „I.L.Caragiale” din București.