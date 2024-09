O mașină s-a răsturnat într-un șanț, la Orhei: o fetiță de 2 ani – transportată de urgență la spital

09:50

Un soldat al Armatei Naționale, care servea în cadrul Forțelor Mixte de Menținere a Păcii, a decedat după ce s-ar fi împușcat cu arma din dotare. Cazul a avut loc în data de 12 septembrie, în Zona de Securitate. Potrivit unui comunicat publicat de Ministerul Apărării, incidentul a avut loc pe 12 septembrie, ora 17:5. […] The post Zona de Securitate: un militar din cadrul forțelor de menținere a păcii s-ar fi împușcat mortal în timpul serviciului appeared first on NewsMaker.