Horoscop 15 septembrie 2024 – o zodie ar putea primi azi un dar important

14:10

Cel mai bogat om din lume, Elon Musk, a sporit cheltuielile pentru propria securitate, în ultimul an. O investigație realizată de The New York Times arată că Musk este permanent înconjurat de o echipă de securitate, formată din 20 de gărzi de corp și medici profesioniști, oriunde ar merge. Însoțitorii săi nu au voie să […]