Premierul Recean, a vizitat cele mai afectate localităţi, de ploile torenţiale, din raionul Leova

22:50

Noua amânare a licitației de la Aeroportul Internațional Chișinău demonstrează că Republica Moldova este „ca o stână fără câini", iar interesele din spatele acestei tranzacții „reproduc modelul de guvernare de pe timpul lui Plahotniuc", consideră liderul CUB, Igor Munteanu. În opinia sa, directorul Agenției Proprietății Publice, principalul responsabil de organizarea acestui concurs, trebuia demis de ... Liderul CUB, Igor Munteanu, despre licitația de la aeroport: „Directorul APP trebuia, de mult, schimbat, RM este ca o stână fără câini"