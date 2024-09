Victor Sterpu a câștigat Grand Prix-ul de la Zagreb

12:00

Atletul Alexandr Mazur a stabilit un nou record național la aruncarea greutății la categoria U20. El a înregistrat rezultatul 20.23 metri în cadrul Campionatului Mondial Under 20 din Peru, fiind la 5 cm distanță de un loc pe podium.