Premierul Recean după ședința la Centrul anticriză al MAI în legătură cu inundațiile din țară: „Nu este luată o decizie dacă se va institui stare de urgență, totul depinde de prognoze”

Premierul Recean asigură că în sezonul rece al anului tarifele la resursele energetice nu se vor majora. Precizarea a fost făcută în debutul ședinței de Guvern, după ce în spațiul public s-au vehiculat zvonuri, precum că la iarnă vom plăti mai mult pentru încălzire. „Campania electorală încă nu a început, dar, ca la comandă a ...