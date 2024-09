Kievul şi Moscova au efectuat vineri un schimb de prizonieri – Al doilea de la începutul ofensivei ucrainene în regiunea rusă Kursk

15:10

Ministerul Apărării al Republicii Moldova și cel al Regatului Danemarcei vor încheia un Memorandum de înțelegere privind cooperarea în domeniul apărării. Membrii Comisiei politică externă și integrare europeană au aprobat avizul consultativ pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării documentului. Memorandumul de înțelegere are drept scop instituirea cadrului pentru cooperare în domeniul apărării, în conformitate cu ... Moldova va încheia un Memorandum de înțelegere în domeniul apărării cu Regatul Danemarcei The post Moldova va încheia un Memorandum de înțelegere în domeniul apărării cu Regatul Danemarcei appeared first on Politik.