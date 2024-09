Zelenski anunță că 49 de ucraineni au fost eliberați de ruși, într-un nou schimb de prizonieri: Trebuie să-i aducem pe toți acasă

12:40

Fostul șef de stat, Nicolae Timofti, mărturisește că decizia de a-l decora pe Vladimir Plahotniuc cu Ordinul Republicii, în 2014, a fost una politică. „Eu am venit în funcția de președinte să fac bine țării, m-am îndepărtat de conflicte, am fugit de ele. Și cred că am reușit. Am cedat, i-am dat ordinul, asta e viața. Nu îmi pare rău”, a declarat ex-președintele țării, în cadrul unui interviu la Cutia Neagră de la tv8.