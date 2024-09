Partidul lui Ion Ceban a depus actele la CEC – Vrea să participe la referendumul privind integrarea în UE cu opțiunea „DA”

10:00

Creştinii ortodocşi de stil vechi prăznuiesc astăzi Tăierea Capului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul. El este cunoscut şi sub numele de „Înaintemergătorul", pentru că a anunţat venirea Mântuitorului. În această zi, sunt comemoraţi eroii care au murit pentru credinţă şi patrie. Despre moartea de mucenic a Sfântului Ioan Botezătorul vorbesc evangheliştii Marcu şi Matei.