În acest weekend, traficul rutier pe mai multe străzi din centrul capitalei va fi suspendat

Salut! Eu sunt Cristian, am 18 ani și am luat examenul auto din prima încercare. Dacă socoți că am reușit din motiv că am dat mită, atunci află că nu este așa. Am ales să fac orele pe o mașină cu cutie automată, pentru că mi se părea mai simplu și mai confortabil pentru un începător. Astăzi îți voi povesti cum am reușit din prima să ies din mașina examinatorului cu un „admis" și îți voi împărtăși câteva sfaturi care mi-au fost de ajutor.