(VIDEO) Chirie sau cămin: ce buget pentru cazare aleg studenții?

10:20

Președinta Maia Sandu a consideră că presiunile estetice asupra femeilor sunt „exagerate". Șefa statului a menționat că a citit comentarii critice cu privire la felul cum arată, inclusiv faptul că are riduri. Maia Sandu a subliniat că „nu a participat la concurs de frumusețe", ci la concursul pentru funcția de președinte al țării.