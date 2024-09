Nu rata Moldova Business Week! Află detalii despre agenda evenimentului

16:00

SUM IT UP #6: Global Connect — Powered by MITP revine pe 17 septembrie, la Tekwill, cu o nouă ediție menită să evidențieze transformările spectaculoase ale sectorului IT din Republica Moldova. Acest eveniment unic va facilita conexiuni valoroase între experți și inovatori, oferind cifre şi informaţii exclusive despre ecosistemului tech local, într-un format accesibil și […]