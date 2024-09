Avertismentul lui Putin: NATO va fi în război cu Rusia dacă permite Ucrainei să lanseze rachete cu rază lungă de acţiune

13:30

„Guvernarea, în loc să vorbească cu investitorii în limbajul cifrelor, în cel mai bun caz, vorbește în lozinci electorale. Iar în cel mai rău caz – scrie cifra mitei pe hârtiuțe, care rar au mai mult de cinci zerouri”. O spune candidata la prezidențiale, Victoria Furtună într-un clip video postat pe rețelele sociale. Potrivit Victoriei Furtună, „primele zile din septembrie ne-au demonstrat încă odată că Republica Moldova a fost transformată de guvernare dintr-o țară a oamenilor muncitori într-un cerșetor al Europei”. „Un cerșetor care umblă din ogradă în ogradă cu mâna întinsă, în loc să se apuce de treabă, să-și găsească un loc de muncă și să aibă o viață stabilă. Potrivit unui raport european, Republica Moldova este pe locul 21 din 23 de state din Europa de est. Eu cred că am ajuns la această situație pentru că guvernarea nu doar că nu face nimic pentru a atrage noi investiții, dar nici pe cele existente nu se străduiește să le mențină. Se creează impresia că ei trăiesc doar pentru ziua de azi de parcă în această țară nu ar mai fi existat oameni. Ei au renunțat la mai multe acorduri de liber schimb cu Estul, care importa fructele și legumele noastre, dar de atunci nu a mai semnat niciun acord nou pentru a oferi producătorilor piețe alternative”, a declarat Victoria Furtună.Fostul procuror anticorupție amintește, în acest sens, că în acest an expiră activitatea a o bună parte din zonele economice libere și, implicit, facilitățile de care beneficiază investitorii, care au creat mii de locuri de muncă acolo. Însă în loc să le ofere garanții sau să explice cum se va proceda mai departe, autoritățile încuie ștampilele în safeuri, spune candidata.„Am pierdut toate avantajele care ar putea atrage investitorii, am pierdut oamenii care au plecat cu sutele de mii, am pierdut statutul de punte dintre est și vest, am birocratizat economia, pierzând astfel taxele și impozitele atractive pentru investitori. Suntem într-un declin economic profund, iar pierderea a peste 1000 de locuri de muncă în acest an este doar un început. Asta pentru că guvernarea în loc să vorbească cu investitorii în limbajul cifrelor, în cel mai bun caz, vorbește în lozinci electorale. Iar în cel mai rău caz scrie cifra mitei pe hârtie, care rar au mai puțin de cinci zerouri”, a mai declarat Furtună.