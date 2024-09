Putin amenință NATO cu un război direct

08:40

Decizia privind momentul potrivit pentru a începe școala este crucială pentru dezvoltarea copilului tău. Deși mulți copii încep școala conform planului standard, unii pot beneficia de un an suplimentar la grădiniță. În acest articol analizăm împreună motivele pentru care un an în plus la grădiniță poate aduce beneficii considerabile pentru dezvoltarea copilului tău, oferind perspective […] Articolul De ce copilul tău ar putea beneficia de un an în plus la grădiniță – Experții explică! apare prima dată în ea.md.