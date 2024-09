video | O fată moldoveancă de 15 ani și prietena ei, dispărute la două zile una după cealaltă, în Italia

12:20

Peste 130 de instituții de învățământ din Republica Moldova vor fi dotate, în luna septembrie, cu dispensere de absorbante, care vor fi oferite gratuit elevelor pe tot parcursul anului școlar. Această inițiativă are scopul de a reduce absenteismul în rândul fetelor, de a detabuiza subiectul menstruației și de a preveni cazurile de bullying în școli.