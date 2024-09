18+ Crima care a șocat Europa! O finalistă Miss Elveția a fost sugrumată, dezmembrată și pasată cu un blender de soțul ei

12:30

Actrița Selena Gomez a dezvăluit că nu va putea face copii din cauza problemelor de sănătate, care ar face ca sarcina să fie un risc atât pentru ea, cât și pentru făt, scrie The Guardian. Într-un interviu pentru Vanity Fair, actrița din „Only Murders in the Building" a mărturisit că și-a dorit să-și întemeieze o