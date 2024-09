A apărut o nouă „dovadă” a rudeniei din partea „fiului secret” al lui Charles al III-lea

21:00

Primul omăt a căzut în Alpii francezi după sosirea aerului rece din nord, fenomenul a avut loc mai devreme decît de obicei.Despre aceasta informează BFMTV, scrie "Adevărul european".Odată cu sosirea maselor de aer rece și umed din Islanda și Groenlanda în vestul Europei, temperatura aerului pe teritoriul Franței a scăzut semnificativ, iar la înălțime în munți a scăzut la zero și sub zero.