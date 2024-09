Maia Sandu a fost înregistrată în cursa prezidențială

16:00

ANOFM organizează joi, 19 septembrie 2024, Târgul Locurilor de Muncă, un eveniment dedicat celor aflați în căutarea unui loc de muncă. Târgul se va desfășura între orele 10:00-14:00 la Palatul Republicii din Chișinău, pe strada Maria Cebotari nr. 16. Acest eveniment este o oportunitate excelentă pentru persoanele din Nisporeni, dar... The post Locuitorii din Nisporeni, pregătiți-vă CV-urile pentru târgul de muncă! appeared first on ALBASAT.