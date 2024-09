Percheziții în nordul Moldovei: Procurorii investighează un dosar de contrafacere a țigărilor

16:00

Ludmila, o femeie din Republica Moldova, are nevoie de ajutor. În anul 2012, aceasta a fost diagnosticată cu cancer mamar. De-a lungul timpului, ea a urmat mai multe tratamente. Însă, din păcate, în 2024, plămânii săi au fost afectați de metastaze. Acum, Ludmila are nevoie de un tratament costisitor, care include pastile din Ucraina. „Mă […]