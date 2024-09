Accident rutier cu implicarea unui troleibuz chiar în fața Primăriei din Chișinău

08:30

Bărbatul, suspectat că a incendiat atleta din Uganda, a murit și el la spital. Dixon Ndiema a decedat urmare a arsurilor suferite în momentul atacului, potrivit The Insider. Amintim, maratonista Rebecca Cheptegei a murit la câteva zile după ce a fost stropită cu benzină și incendiată. Potrivit sursei, Dixon Ndiema a murit urmare a sepsisului și […] The post Cazul atletei din Uganda, care a murit după ce a fost incendiată: a decedat și presupusul agresor appeared first on NewsMaker.