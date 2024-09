„Rușii a doua zi vor deschide al doilea front în Moldova.” Ministerul Educației reacționează la declarația unei profesoare din timpul orelor

19:50

Jurnalista NewsMaker, Daria Slobodcicova, a primit premiul EU Awards for the Fight Against Disinformation pentru lupta împotriva dezinformării în emisiunile #realtalk. Ceremonia de premiere a avut loc pe 10 septembrie, în cadrul „Forului Global pentru Educație Media și Integritate”, care s-a desfășurat la Chișinău. The post NewsMaker a primit premiul Uniunii Europene pentru combaterea dezinformării appeared first on NewsMaker.