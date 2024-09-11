FUNDAȚIA GERMANĂ VA OFERI MAI AL MOLDOVA UN NOU PACHET DE AJUTOR ÎN VALOARE DE 6,5 MILIOANE DE EURO

Infotag, 11 septembrie 2024 13:00

FUNDAȚIA GERMANĂ VA OFERI MAI AL MOLDOVA UN NOU PACHET DE AJUTOR ÎN VALOARE DE 6,5 MILIOANE DE EURO

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