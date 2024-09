23 de ani de la cele mai devastatoare atacuri teroriste din istoria SUA (FOTO)

17:00

Asociația patronală a operatorilor de transport auto (APOTA) a declarat pe 9 septembrie că „greva transportatorilor pare a fi inevitabilă". Prin urmare, reprezentanții APOTA i-au cerut premierului Dorin Recean să-i accepte în audiență. În plus i-au solicitat ca Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale să-și retragă un proiect cu privire la autorizațiile pentru serviciile regulate, totodată […]